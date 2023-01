Per il ‘Giorno della Memoria’, le iniziative di Coop Liguria per ricordare le vittime della Shoah

In vista del 27 gennaio, data di liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, i programmi per il tempo libero di Coop Liguria propongono mostre, incontri e visite guidate per offrire a Soci e cittadini occasioni di riflessione e approfondimento sulla tragedia della Shoah.

Ecco gli appuntamenti in programma nell’Imperiese:

Sanremo

Venerdì 27 gennaio ore 16.30, sala punto d’incontro Coop, incontro pubblico “Ebrei nella Riviera ligure tra inclusione e persecuzione”, a cura di Paolo Veziano, storico e scrittore.

Ventimiglia

Sabato 28 gennaio, ore 16, Centro Polivalente S. Agostino – Piazza Bassi 1, “Destinazione Ravensbrück”, presentazione del libro di Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Dialoga con le autrici Diego Marangon di Liber Theatrum. Coordina Giuseppe Famà, consigliere di amministrazione Coop Liguria.

La partecipazione è libera e gratuita.