Bordighera: attesa per passaggio del Saint'Charles a privati, una interpellanza di Giuseppe Trucchi

"Durante il prossimo mese di Febbraio scadranno 5 anni dalla pubblicazione del bando di gara regionale per la privatizzazione degli ospedali di Albenga/Cairo Montenotte e Bordighera. Per quello che riguarda Albenga/Cairo Montenotte dopo alterne vicende pare che il bando sia stato definitivamente ritirato. Per quanto riguarda Bordighera stiamo aspettando da anni la firma del contratto tra Regione/ASL1 e la Società ICLAS GVM unica partecipante e vincitrice della gara. Durante questi anni abbiamo assistito a dichiarazioni, promesse, rinvii, dimissioni ma ad oggi siamo ancora in attesa". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi, Consigliere Comunale di Bordighera, che continua: "Purtroppo nel Dicembre scorso è improvvisamente mancato il dr. Mazzantini valoroso medico e dirigente del gruppo privato che dovrebbe prendere in gestione il nostro Ospedale. Ovviamente si è venuto a creare un ulteriore difficoltà anche perchè il dr. Mazzantini, con il quale avevamo avuto modo di confrontarci, conosceva bene i bisogni del nostro territorio e le risorse necessarie per affrontarli.

Ho ritenuto quindi alla luce di queste considerazioni e nell'imminenza dello svolgimento di un Consiglio Comunale a Bordighera di presentare una interpellanza al Sindaco che, nella sua qualità di massima autorità sanitaria cittadina e di garante dei diritti degli abitanti di Bordighera, dovrebbe finalmente chiarire i termini cronologici e organizzativi relativi alla interminabile vicenda. In particolare chiediamo al Sindaco di farci sapere quando verrà firmato il contratto pregandolo anche di acquisirne subito dopo copia da portare a conoscenza di tutti i consiglieri comunali. Chiediamo inoltre di volerci far sapere quali sono nel dettaglio i termini cronologici e operativi del cosiddetto affiancamento pubblico/privato. Ancora chiediamo di sapere con quali risorse di personale e in quali tempi prenderà il via definitivo il Pronto Soccorso con i reparti annessi di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Terapia Intensiva e consulenzempreviste per i servizi di emergenza h24.



Speriamo di avere finalmente nel prossimo Consiglio Comunale previsto

per fine Gennaio risposte precise", conclude Trucchi.