Ventimiglia, il batterista Ellade Bandini si esibisce al Teatro Comunale

Domani alle 21 si esibirà al Teatro Comunale di Ventimiglia Ellade Bandini, leggenda vivente del batterismo in Italia.

Nato nel 1946 ha suonato in circa 600 dischi di musica italiana e vanta collaborazioni con mostri sacri della musica. Negli anni 70 suona in importanti gruppi italiani come l’Equipe 84, i Dik Dik e I Giganti; da menzionare la fitta collaborazione con Francesco Guccini con cui ha inciso una decina di album. Batterista molto versatile, in grado di cambiare anche l’approccio ed il tocco con lo strumento in base al genere, ha suonato con Venditti, Bruno Lauzi, Fabio Concato, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Mina, con la quale ha inciso una decina di album, Marco Ferradini, Angelo Branduardi, Ron, Zucchero, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè. Dal 1999 fa parte della “Drummeria”, formata oltre che da Bandini da altri quattro batteristi: Walter Calloni, Maxx Furian, Christian Meyer e Paolo Pellegatti. Dal 2006 al 2012 è stato docente al “Triennio jazz” presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara da dove darà le dimissioni per poi dedicarsi a “Master class” più informali ma, secondo lui, più adatti alla sua persona.

Ad accompagnarlo sul palco per questo concerto, che attingerà ai classici del jazz con cenni al pop ed alla musica leggera, due fra i jazzisti italiani più conosciuti: Dino Cerruti (contrabbasso/basso elettrico) e Stefano Riggi (sax tenore e soprano). A completare il quartetto Simone Magioncalda (chitarra), che a sedici anni è uno dei più promettenti musicisti ed interpreti di rock, jazz e fusion del panorama italiano.

Il biglietto unico costa 15,00 euro. Per info consultate la bigliettazione online su https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695.