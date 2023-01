Servizio Civile Universale: 25 posti con Caritas italiana a Ventimiglia, Sanremo e Taggia, domande entro il 10 febbraio

Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli.

Il Servizio Civile Universale è un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti. Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto). Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 6 giorni alla settimana) per 12 mesi (incluso un percorso di formazione generale e specifica). Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di 444,30 Euro, la copertura assicurativa e l'Attestato Nazionale di fine servizio.

Nei tre progetti proposti nella nostra provincia Caritas Italiana mette a disposizione 25 posti per attività con persone in situazione di disagio economico e sociale, con problemi di salute mentale e dipendenze, con persone richiedenti asilo e rifugiate, con donne e bambini in difficoltà e per iniziative di sensibilizzazione e informazione su vari temi tra i quali: la pace, l'intercultura, la sicurezza alimentare, la lotta allo spreco e la necessità di nuovi stili di vita.

Progetto 1: Inclusione a Ventimiglia (e dintorni) Ventimiglia-Sanremo - 10 posti

Ventimiglia: 8 posti presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia (di cui 2 per giovani con bassa scolarizzazione); 2 posti presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione)

Progetto 2: Inclusione a Sanremo (e dintorni) Ventimiglia-Sanremo - 11 posti

a Sanremo: 6 posti a Casa Papa Francesco con l'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo; 2 posti presso l'Emporio Solidale dell'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione); un posto presso la mensa dell'Associazione Il Primo Fiore; 2 posti con la Coop. Soc. Terre Solidali (entrambi per giovani con bassa scolarizzazione)

Progetto 3: Accanto alle donne e ai bambini più fragili Ventimiglia-Sanremo - 4 posti

a Taggia: 4 posti presso la Casa Miracolo della Vita con l'Associazione Centro Aiuto alla vita

Incontri di presentazione online lunedì 16/01, giovedì 26 /01 e lunedì 6/02 alle ore 15, collegarsi a: https://open.meet.garr.it/riunione. Per ulteriori informazioni scrivere a: serviziocivile@cascolto.org