Storpiati i nomi delle fermate francesi. Secondo una segnalazione, è quello che succede, ogni giorno, alla stazione ferroviaria di Ventimiglia.

In prossimità della partenza di ogni treno locale per la Francia, vengono infatti annunciate le stazioni in cui si fermerà ma i nomi delle cittadine della Costa Azzurra ogni volta vengono storpiati.

L’annuncio risulta così incomprensibile e, di conseguenza, inutile sia per i pendolari che per i turisti.