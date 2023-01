Due gattine inseparabili: Sol e Luna sono alla ricerca di una nuova famiglia che le accolga

Il nuovo anno è iniziato con il racconto di una triste storia che speriamo possa avere un lieto fine. Sol e Luna, sono gattine recuperate da una situazione familiare difficile: la loro famiglia umana è stata divisa e portata in posti diversi.

Sono rimaste sole nella casa in cui vivono e l’unico loro conforto era la forza di stare insieme e la pappa portata da una vicina. Ma quella realtà è durata poco e per loro si è deciso un nuovo posto, non troppo confortevole.

Sol e Luna sono restate insieme nel loro continuo abbraccio. La loro storia è stata raccontata ad alcune volontarie che le hanno recuperate e sistemate in un posto caldo e confortevole. Ma Sol e Luna non potranno restare lì per sempre, quella non è una famiglia e non è una casa dove vivere e fare tante fusa.

Sol e Luna sono sterilizzate, Fiv e Felv negativo. Si trovano in provincia di Imperia. Per informazioni chiamare i numeri 3393670333 o 3493681198.