Taggia: 26enne in giro con carta di identità e patenti false, arrestato e condannato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato a Taggia un uomo risultato essere di origini tunisine, ma proveniente dal Belgio, e in possesso di documenti falsi.

Il 26enne è stato notato per via del suo atteggiamento risultato sospetto al personale in servizio. Durante il controllo ha mostrato una patente e una carta di identità belghe, entrambe poi risultate false, circostanza che ha portato all'arresto in flagranza.

I documenti sono stati sequestrati, mentre il 26enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il processo. L'arresto è stato convalidato questa mattina con pena sospesa di un anno di reclusione.