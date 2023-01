A Monaco conferenza di Giancarlo Castello dal titolo 'Nel cuore del giorno i magici papaveri della Liguria e della Costa azzurra'

La stagione 2023 degli eventi curati dall’OdP-TRIF, Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese inizia con una conferenza di altissima attrattiva, tenuta da uno studioso di grande cultura, con produzioni ed opere che spaziano in settori assai vari che ne fanno un brillante ricercatore e didatta, con interessi davvero eclettici: Giancarlo Castello personaggio conosciuto in Italia ed all’estero come Botanico, Entomologo, Naturalista ad ampio spettro, e non solamente.

La conferenza di Giancarlo Castello dal titolo “Nel cuore del giorno i magici papaveri della Liguria e della Costa azzurra” sarà preceduta dal saluto ai presenti di Giulio Alaimo, Ambasciatore d’Italia nel Principato e Presidente d’Onore dell’OdP-TRIF.

Si terrà nel prezioso Auditorium dell’AGORA, Maison Diocèsaine de Monaco, alle ore 18,00 del giovedì 12 gennaio 2023. Sarà una panoramica di vivissimi colori e curiose informazioni su un fiore certamente tipico, ma non solo, delle nostre splendide Riviere. Giancarlo Castello nasce nel 1944, con interessi e curiosità che lo portano a occuparsi di campi dello scibile umano del tutto particolari ma sempre con la qualità e la disposizione del ricercatore e del didatta.