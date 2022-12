Approvata estensione temporale del regolamento semplificato per i dehors, la soddisfazione di Fiepet-Confesercenti

“Accogliamo con soddisfazione l'estensione temporale del regolamento semplificato per i dehors, che chiedevamo da tempo come misura di sostegno per le imprese della somministrazione di alimenti e bevande”. A dirlo è la Fiepet-Confesercenti a seguito del voto in parlamento per il rinnovo delle concessioni per i Dehor di bar e ristoranti fino al 30 giugno 2023 contenuto nel Decreto Milleproroghe. Lo slittamento è inserito nella legge di bilancio recentemente approvata.