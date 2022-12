Ventimiglia: prosegue all'Oratorio dei Neri nel centro storico la mostra-concorso 'Presepi poveri'

Continua, con grande affluenza di pubblico, la mostra-concorso 'Presepi Poveri' all’Oratorio dei Neri nel Centro Storico di Ventimiglia in via Garibaldi.

L’evento, organizzato dal Comitato pro Centro Storico in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale, prevede la realizzazione di Presepi con materiali 'poveri' cioè i più disparati materiali di riciclo o destinati a tutt’altro che alla costruzione di un Presepe: quest’anno sono stati utilizzati, fra l’altro, vecchi tegami, una caffettiera, vecchie monete, tronchi d’albero residui dell’alluvione da tempesta Alex, mascherine chirurgiche ed altro ancora. I vari Presepi concorrono per aggiudicarsi il primo, secondo e terzo posto stabiliti da un’apposita giuria, è previsto anche un premio al Presepe più votato dal pubblico.

In questa edizione sono in gara ben 30 Presepi più altri fuori concorso: un classico Presepe napoletano, uno Provenzale ed altri ancora. Ad oggi i visitatori sono stati oltre mille, lungo Via Garibaldi sono esposti altri Presepi, nelle vetrine, negli androni, alle finestre.

La manifestazione si concluderà il 6 gennaio alle 15,30 con la premiazione dei vincitori. Previsto l’arrivo della Befana che distribuirà dolci e carbone, un intermezzo musicale con arpa e voce ed altre sorprese, siete tutti invitati, vi aspettiamo!