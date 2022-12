Coronavirus: numeri stazionari oggi in regione e provincia dove si registrano 71 nuovi casi

Numeri stazionari oggi in Liguria, sia per i tamponi che per i nuovi contagiati da Covid. Oggi sono 587 in regione, dei quali 71 in provincia di Imperia, 94 nel savonese, 281 a Genova e 141 a La Spezia.

Casi in calo per il numero inferiore dei tamponi eseguiti rispetto a ieri: sono stati 3.921 dei quali 608 molecolari e 3.313 antigenici rapidi. Tasso di positività in aumento di circa 2 punti, al 14,97%.

Scendono anche oggi i ricoverati in regione: sono 414, 8 in meno di ieri, dei quali 11 (stabili) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 56 (2 in meno di ieri), dei quali 4 in terapia intensiva (come ieri).

Nessun morto oggi segnalato in Liguria, dove continuano a calare le persone in isolamento domiciliare: 4.910 (-45).

Sotto il bollettino odierno