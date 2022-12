Sanremo: 71mila euro di corrente arretrati per Pian di Poma, il Comune concede la rateizzazione alla Sanremese

Sarà pagato in 72 rate, tra il 2023 e il 2028, il debito della Sanremese Calcio dovuto al Comune di Sanremo, per il consumo dell’elettricità e dell’acqua, al campo sportivo di Pian di Poma, alla periferia Ovest della città.

La decisione è stata presa da palazzo Bellevue, dopo gli accordi presi con i legali del sodalizio biancoazzurro. I fatti risalgono al 2012, quando il Comune affidò la gestione del campo di Pian di Poma alla allora ‘Ssd Carlin’s Boys’, poi trasformata in ‘Unione Sanremo Srl’ e, quindi, nella attuale ‘Ssd Sanremese calcio’. Il canone annuo stipulato per l’affitto del campo era di 8.000 euro e, dalla consegna dell’impianto non è stata fatta alcuna volture delle ultenze.

Visto l’ingresso dell’Unione Sanremo prima e della Sanremese Calcio successivamente, è proprio quest’ultima che deve accollarsi le spese di corrente, per un totale di oltre 70mila euro.

Nel novembre scorso il Comune ha notificato alla Sanremese l’avviso di accertamento esecutivo e, dopo gli accordi tra i legali di palazzo Bellevue e della società biancoazzura, è stato deciso il pagamento in 72 rate mensili da 1.153 euro, dal 15 gennaio prossimo al 15 dicembre del 2028.

Il comune ha ritenuto necessario accettare la richiesta di rateizzazione, riconoscendo il momento di particolare difficoltà di gestione che attraversa il mondo delle associazioni sportive, anche a causa del Covid, senza dimenticare che l’attività sportiva svolge un importante ruolo di sostegno alla crescita fisica e sociale dei ragazzi, con particolare riferimento a quelli del territorio sanremese e provinciale.