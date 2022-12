A Riva Ligure questo pomeriggio arriva Babbo Natale della Protezione Civile

Oggi pomeriggio a Riva Ligure in Piazza Matteotti alle ore 17 La Protezione Civile Valli Argentina Armea accoglierà tutti i bambini che parteciperanno all'evento con un simpatico Babbo Natale accompagnato dai suoi fedeli aiutanti elfi e renne oltre ad offrire un pensiero regalo e cioccolata calda e panettone per tutti. "Desidero ringraziare - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - il presidente della Protezione Civile Francesca Parisi per aver promosso questa iniziativa patrocinata dal Comune di Riva Ligure".