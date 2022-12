In occasione della Giornata Mondiale contro il diabete, è stata inaugurata sabato scorso in piazza Europa a Ospedaletti, la 'Panchina Blu' colore simbolo per la prevenzione della malattia.

A rappresentare il Comune è stato il vice Sindaco Anna Bregliano, insieme a Maria Efisia Palmas che presiede l'associazione diabete giovanile Ponente (Adgp), affiliata con Agd Italia e con l'Asl 1 imperiese.