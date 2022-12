Vallebona: nel giorno di Santo Stefano alla chiesa parrocchiale il concerto del coro 'Troubar Clair'

Nel giorno di Santo Stefano alle 18, alla Chiesa Parrocchiale di Vallebona, si svolgerà il concerto del coro Troubar Clair ‘… et in terra pax - Dai canti medievali alle più umili melodie popolari’, per vivere lo spirito natalizio attraverso la musica.

Da Tomas Luis de Victoria alle melodie popolari ucraine e spagnole alle celebri pagine corali di Mozart. Un’occasione per vivere lo spirito del Natale attraverso la musica che nei secoli ne è stata interprete.

Il programma con il quale il coro Troubar Clair canta il Natale è un’antologia dal Gregoriano al ‘900, delle espressioni corali sacre che raccontano il mistero del Natale. Il paradosso del Re dei Re che nasce nella paglia, tra gli umili della terra che sgranano gli occhi attoniti di fronte al “magnum mysterium”. il paradosso del Re che si fece bambino per insegnare la pace.