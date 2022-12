Sanremo: terminate le selezioni del 'Cantainverno 2022', ora mirino puntato sulla finale del 26 dicembre

Si sono concluse, con la serata di domenica scorsa, le selezioni del ‘Cantainverno 2022’, che ha decretato il posto in finale agli ultimi 14 candidati alla vittoria nella finalissima di lunedì 26 dicembre.

Nella categoria under proseguono: Erika Randi, Luca Fareri, Sharon Miceli, Phoebe Zirano e Tommaso Crisafulli, mentre nella over: Maurizio Chiovitto, Alessandro Fonto', Luciana Modesti, Milena Cammellini, Mimma Ventrice, Yara de Carvalho, Guido Mari, Pino Esposito e Gian Carlo Silvestri.

“Uno speciale ringraziamento – sottolineano gli organizzatori - va all'Assessore al turismo e manifestazioni e allo sport, Giuseppe Faraldi che, con la sua presenza ha speso parole di encomio all'organizzazione e di incoraggiamento per i cantanti”. Al Mamely risto-pub di via Gioberti si è vissuta una serata emozionante con tanta gente e con aria di allegria e divertimento. I concorrenti hanno portato brani cantati in sei lingue arricchendo di cultura la kermesse.

Da oggi partono i preparativi per il gran finale, quando verranno premiati i primi tre di ogni categoria oltre che i premi speciali: miglior interpretazione, trofeo giuria popolare, trofeo associazione viva armea, trofeo mamely risto-pub e trofeo Bahama Star, oltre che medaglie celebrative dell'evento per tutti i finalisti, prodotte da Paolo Pignotti.

La giuria di qualità, composta dai maestri Ferdinando Mongelli e Gianluca Boetti, insieme Christian G. e a Ramon Bruno, saranno chiamati ad esprimersi per l'ultima sessione dove dovranno valutare e scegliere le voci migliori. Mattatore della serata, come sempre Agostino Orsino.

Per chi non potesse presenziare fisicamente al Mamely potrà sintonizzarsi su Radio Intemelia in streaming o in Fm. “Un ringraziamento – termina Alex Penna, presidente dell’associazione ‘Viva Armea’ a Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti per le foto e i video. Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto fin ora auspicando un preludio molto positivo, sia per la finale che per le future collaborazioni, grazie al lavoro fatto a regola d'arte da tutto lo staff. Grande encomio allo staff del Mamely, capitanato da Giovanni Di Francesco e i figli Simone e Fabio”. Chi vuole prenotare gli ultimi posti per il 26 dicembre, può farlo al 3807098908, per vivere in prima fila le emozioni della finalissima del Cantainverno 2022.