Sanremo: India Giordano è la vincitrice della sesta edizione di ‘Top Voice Sanremo’, ieri la finale

Si è conclusa ieri la kermesse canora "Top Voice Sanremo" giunta alla sesta edizione. L'evento si è svolto al Mediterranèe Cucina e Mare di Sanremo, in quattro serate. Durante la prima "Blind Auditions", i coach hanno formato il proprio team, assegnando i brani per la serata successiva, quella delle "Battles" in cui i cantanti si sono sfidati a colpi di musica dinnanzi ad una giuria.

La terza sera, "Live Show", ha visto i concorrenti esibirsi sul proprio cavallo di battaglia, e votatati tramite giuria. I 14 finalisti si sono sfidati durante la finalissima di ieri. Grazie alla vittoria, India Giordano si è anche aggiudicata la produzione di un brano inedito che verrà prodotto da Steve Foglia supervisionato da Daniele Capozucca, fresco vincitore di una Borsa di Studio al CET, scuola del Maestro Mogol; Al secondo posto, Diletta Genovese, 11 anni, di Sanremo con 'Rolling in the deep' di Adele. Sul terzo gradino del podio , Selina Ciurlo con "Tough Lover" di C. Aguilera.

Oltre la premiazione per la partecipazione di tutti i concorrenti, vi sono stati anche dei riconoscimenti individuali, quali:

Premio della critica Radio88: Elena Arcella

Premio miglior interpretazione femminile: Louise Di Luca

Premio miglior interpretazione maschiile: Matteo Benetti

Premio Talento: Martina Tarantino

Presenza Scenica: Patrizia Casato

Premio Dany Animation: Alessandro Casto

Premio Percorso artistico: Valeria Rossi

Premio Speciale: Cristiano Pilone

Premio Simpatia: Rosy Sinisi

La giuria di qualità della finale è stata composta da: Lidia Beccaria (Fondatrice della scuola di musica Pergolesi con 2 lauree musicali), Giusy Di Martino (doppiatrice e direttrice di Radio 88 Italia), Andrea Romano (musicista e arrangiatore), Alessio Benedetto (Batterista, fondatore di Industrie Musicali, docente di batteria), con il supporto di Claudio Restelli e Giuliano Servetti di Radio 88. Inoltre Antonella Buonfiglio (cantante), Gabriella Carioli (insegnante di musica), Gaetano Labalestra (cantante lirico e moderno) hanno accompagnato le fasi del concorso, in qualità di Coach.

L'organizzazione e direzione artistica di Dany Animation staff, è molto soddisfatta per i risultati mediatici e di affluenza all'evento, il quale ogni anno cresce sempre più a livello artistico scoprendo nuove voci e talenti nel panorama musicale locale.