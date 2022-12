Ventimiglia: il Pnrr porta un milione e 700mila euro per l'adeguamento sismico della scuola 'Biancheri'

Arrivano quasi 2 milioni di euro a Ventimiglia grazie al piano di edilizia scolastica del Pnrr. La conferma arriva dal Comune frontaliero, che ha ricevuto la comunicazione del Ministero, che si è posto l’obiettivo di rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia.

Il Decreto Ministeriale del 2 dicembre scorso, infatti, ha stabilito che su base regionale vengano affidati 500 milioni di euro per i progetti relativi alla sostenibilità dei plessi scolastici. Proprio per questo è stato accettato l’intervento che era stato proposto dal Comune di Ventimiglia, in relazione alla scuola ‘G. Biancheri’ per l’adeguamento e miglioramento sul piano sismico, che ha ottenuto il finanziamento di 1.786.000 euro.