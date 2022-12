Questo Natale fate un regalo utile, donate oro da investimento!

Mancano ormai pochi giorni a Natale. Se siete alla ricerca di un'idea regalo utile e originale per le festività natalizie, quest'anno, rendete questa festa speciale indimenticabile e offrite ai vostri cari la loro prima moneta o lingotto d'oro. Con il suo aspetto brillante e l'aura lussuosa, l'oro da investimento farà sicuramente colpo sotto l'albero! Il suo colore dorato, la sua rarità e la sua malleabilità fanno dell'oro una fonte di ricchezza unica ed ineguagliabile. Offrire oro per Natale è una sorpresa garantita!



Al di là della meraviglia che fornirà, è soprattutto un regalo utile. Offrire oro da investimento a un bambino, ad esempio, significa contribuire ai suoi primi investimenti futuri, come l'acquisto di un'auto o il finanziamento degli studi. L'oro fisico ha un'ottima liquidità, in altre parole, il suo proprietario può facilmente rivenderlo se necessario. Vero bene rifugio, il prezzo dell'oro è salito vertiginosamente negli ultimi vent'anni e rappresenta una sicura fonte di investimento.

Ferrari Oro, leader in Liguria nel settore della gioielleria, compravendita di gioielli nuovi e d’occasione, argento, diamanti, orologi delle marche più prestigiose e oro da investimento, è uno dei principali attori nel commercio dell'oro. Con la sua rete di oltre 12 punti vendita, dislocati in Liguria fra Ventimiglia e Genova, potrete trovare un'ampia gamma di prodotti d'investimento in oro, sotto forma di lingotti con pezzature che vanno dai 5 ai 10 e 20 grammi e fino a 1 chilogrammo di peso, oppure monete come Sterline, Marenghi, Krugerrand e Pesos.

Se avete dei dubbi sul prodotto ideale, gli esperti di Ferrari Oro sapranno consigliarvi in base al vostro budget e al vostro obiettivo.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di chiamare ai numeri 0184 840964 di Ventimiglia, 0184 990230 di Sanremo, 0184 251936 di Vallecrosia e 010 6533346 di Genova, oppure di visitare il Sito o la pagina Facebook.