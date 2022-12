Centro Paintball Milano: il luogo ideale per un addio al celibato

Siete alla disperata ricerca di un’idea originale per un addio al celibato che sia divertente e che il futuro sposo non dimentichi facilmente? Allora dovete assolutamente prendere in considerazione il Paintball: un gioco perfetto per un evento come l’addio al celibato, che consente di trascorrere alcune ore di spensieratezza e sano divertimento con i propri amici. A Cisliano, proprio vicino al centro di Milano e a soli 10 minuti dalla fermata della metro Bisceglie, è possibile trovare il Centro Paintball Milano: il più grande d’Italia e consigliatissimo per chi intende organizzare un addio al celibato indimenticabile.

Addio al celibato: perché il Paintball

Perché scegliere il Paintball per un addio al celibato? Sicuramente perché si tratta di un’attività diversa dalle solite, decisamente originale ma anche divertentissima. Sfidarsi a colpi di palle di gelatina piene di vernice colorata è un ottimo modo per trascorrere una giornata esilarante, far scaricare la tensione al futuro sposo e rendere l’evento davvero indimenticabile. Le alternative d’altronde sono sempre le stesse: il classico aperitivo, il giro in barca, il tour dei locali… tutte esperienze già viste e riviste, che di certo non rendono un addio al celibato unico ed indimenticabile.

Addio al celibato al Centro Paintball Milano

Il Centro Paintball Milano è il luogo ideale per un addio al celibato e non a caso è un punto di riferimento ormai per chi è alle prese con l’organizzazione di questo evento. Non solo infatti è il campo da Paintball più grande d’Italia, ma ha moltissimo da offrire per una giornata davvero pazzesca. Vediamo però nel dettaglio quali sono i plus del Centro Paintball Milano per quanto riguarda nello specifico l’addio al nubilato.

# 6 mappe differenti per un divertimento assicurato

La particolarità del Centro Paintball Milano di Cisliano è che mette a disposizione ben 6 mappe differenti, ognuna basata su un tema diverso ed allestite veramente bene, nei minimi dettagli. Non si rischia dunque di annoiarsi.

# Modalità di gioco speciali per l’addio al nubilato

Poiché l’addio al nubilato è un evento che viene organizzato spesso presso il Centro Paintball Milano, lo staff propone delle modalità di gioco pensate appositamente per questa occasione. Tra le più popolari, vi è la Caccia al Coniglio che viene organizzata nell’ampio bosco del camp. L’obiettivo è naturalmente quello di scovare lo sposo, che sarà vestito appunto da coniglio ed eventualmente può essere aiutato dai due testimoni.

Un’alternativa altrettanto popolare è il salvataggio della principessa. In questo caso, nel campo Walking Dead viene nascosta una bambola gonfiabile e l’obiettivo del futuro sposo è quello di trovarla per poter consumare la prima notte di nozze.

# Pacchetti completi con cena o merenda

Se non ci si vuole preoccupare di altro, è possibile anche organizzare un addio al celibato completo presso il Centro Paintball Milano. Esistono infatti dei pacchetti che comprendono, oltre all’attività, anche la merenda, la cena oppure una bella grigliata in compagnia una volta terminato il gioco. In questo modo, si trascorre un’intera giornata insieme ed il divertimento è assicurato dall’inizio alla fine.