Premio Bond per Marcello Bellacicco, il plauso del sindacato autonomo della Polizia Locale SULPL

Il sindacato autonomo della Polizia Locale SULPL si congratula per il prestigioso riconoscimento ricevuto dal Generale di Corpo di Armata Marcello Bellacicco insignito del prestigioso premio Bond direttamente nella Churchill Room del Parlamento Britannico.



"La segreteria provinciale di Imperia ha appreso con viva soddisfazione l'ennesimo riconoscimento al Generale il cui attaccamento all'uniforme che ha indossato con orgoglio per tanti anni ed il senso innato di difesa delle Istruzioni ne hanno coronato la sua prestigiosa carriera. Queste inestimabili doti sono state messe a disposizione di recente anche gli appartenenti alla Polizia Locale, suscitando profonda ammirazione, in un congresso tenutosi a Camporosso avente a tema, fra gli alti, proprio l'etica e gli ideali di chi ha l'onore e l'onere di indossare un' uniforme".