Sanremo: Aldo Viano presenta da Ubik il suo ultimo libro “Il caos necessario”

L'autore sanremese Aldo Viano ha presentato alla libreria Ubik Sanremo Libri la sua ultima fatica letteraria “Il caos necessario” Ed. Porto Seguro.

Cosa accomuna due giovani camerieri italiani, un hacker con la sua fidanzata, un attempato businessman cinese e un oligarca russo? Un furto, anzi, due. In occasione di una festa a villa Vsevolod, dove prestano servizio occasionale Marco e Giorgio, due ladri improvvisati, attueranno due furti, uno all'insaputa dell'altro. Il furto di Marco però precipita in una serie di incognite che costringe i due a non potersi più tirare fuori dalla collaborazione, con la refurtiva sono emersi documenti internazionali compromettenti che costringe i servizi segreti alla ricerca dei due. Inizia un viaggio attraverso l'Europa, tra alberghi lussuosi e casinò, alla ricerca di potenziali clienti a cui rivendere la refurtiva segreta e per trovare un modo per riciclare i quattrini rubati. Assieme a Marco e Giorgio partirà l'amico hacker Daniele e la sua fidanzata Denise, per i quali il viaggio diventa un percorso di maturazione individuale, una progressiva presa di coscienza dei loro limiti e difetti. Durante il viaggio i quattro riusciranno ad avere la collaborazione di Nan, un importante uomo d'affari cinese, che scopre un progetto occulto che interessa i governi di Russia e Cina.

Aldo Viano, classe 1957, diplomato interprete-traduttore, vive a Sanremo ed è ormai in pensione dopo una lunga carriera nel mondo degli alberghi di lusso, di cui venti come quadro superiore all’Hotel de Paris di Monte-Carlo. In gioventù ha collaborato con alcune riviste letterarie, sia italiane che francesi, realtà giurassiche ormai estinte senza aver lasciato fossili. Ha pubblicato il suo primo libro, basato sulla sua esperienza professionale, Cronache dal Grand Hotel, con la casa editrice Leucotea e distribuito da Libro Co. Il romanzo esistenziale Confessare è la sua seconda opera.