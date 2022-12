Sanremo accende la magia del Natale tra luci, colori e musica in piazza Borea d’Olmo (foto)

Nella domenica che chiude un ponte dell’Immacolata dalle grandi presenze in città, Sanremo lancia la volata verso il Natale e le feste di fine anno colorando di luci e musica nel strade del centro.

L’accensione dell’albero di Natale luminoso in piazza Borea d’Olmo dà il ‘la’ alle feste e alle decorazioni che accompagneranno residenti e turisti fino al 73° Festival di Sanremo. Con un occhio sempre attento ai consumi come il periodo impone, l’amministrazione non ha voluto rinunciare a illuminare strade e piazze cittadine.

Il pomeriggio di piazza Borea d’Olmo, alla presenza dell'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e di molti rappresentanti dell'amministrazione cittadina, è stato accompagnato dal coro “The Gospel Light Vocal Ensemble” e delle “Farfalle luminose” che hanno poi passeggiato per via Matteotti per un vero e proprio spettacolo itinerante. Poi il conto alla rovescia e la tanto attesa accensione che ha emozionato le centinaia di presenti.