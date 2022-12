San Bartolomeo al Mare: continua con successo il 'Mercatino di Natale' e la 'Festa dell’Olio Nuovo'- Le foto

A San Bartolomeo al mare continuano con successo il 'Mercatino di Natale' e la 'Festa dell’Olio Nuovo'.



Oggi il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure si dedicherà ai più giovani con l’assaggio dell’olio per i bambini, fissato per le 11.15 mentre alle 15 l’appuntamento è con la “Ti racconto la mia piscialandrea”, a cura di CIA Agricoltori Italiani. La Confederazione Italiana Agricoltori sostiene aziende agricole e attività culturali che interessano il nostro territorio. Grazie a Giuseppe Gandolfo, olivicoltore di Pontedassio studioso di storia locale, la CIA Agricoltori Italiani ha rinnovato il proprio impegno nella promozione di iniziative di ricerca delle vecchie ricette coinvolgendo le famiglie liguri. In questo contesto viene coinvolta anche la comunità di San Bartolomeo al Mare, che domenica pomeriggio potrà rispondere all’appello: tutte le famiglie e gli appassionati di cucina tipica potranno portare la propria piscialandrea per raccontarla in piazza Magnolie alle ore 15.00 in occasione della Festa dell’Olio Nuovo, con l’obiettivo di vedere la propria ricetta pubblicata sul libro di Giuseppe Gandolfo.



Il programma odierno:

- Ore 9.00 - 11.30

Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo.

- Ore 11.15

Assaggio di olio per bambini. A cura del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure.

- Ore 15.00

“Ti racconto la mia piscialandrea” - Prepara la tua piscialandrea, portacela e raccontacela. A cura di CIA Agricoltori Italiani. Con l’animazione musicale di Paolo Bianco.