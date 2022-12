Sanremo: concorso di abeti nel centro storico cittadino

Confesercenti ha scelto un caruggio tipico di Sanremo per il concorso provinciale “Alberi in Rosso-Oro”, evento che vede protagonisti gli operatori commerciali di via Debenedetti, strada del centro storico della città dei Fiori che collega il Mercato Annonario con piazza San Siro.

L'intero percorso, da venerdì è addobbato a festa con Alberi di Natale situati davanti alle attività commerciali, vestiti con i colori del Natale -rosso e oro – sino al giorno della Befana .

Gli alberi veri acquistati dai commercianti della via sono stati forniti dal Vivaio COA di Imperia e sono stati addobbati a tema da ogni singolo operatore.

“Ogni cittadino e turista – spiega Domenico Alessi, presidente di Confesercenti - potrà votare il piu bello, direttamente sui nostri canali social Facebook e Instagram oltre che sul nostro nuovo sito internet imperia.confesercenti.it.

I primi tre alberi in classifica e le relative attività saranno premiati alla presenza dell’assessore all'ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, all’interno del Mercato Annonario mercoledì 11 gennaio alle ore 11.00 con la consegna come premio delle particolari opere d'arte di olio dell’eccellenza territoriale realizzati dalla azienda “Frantoio Sant’Agata d’Oneglia”.

Confesercenti ha ideato questa iniziativa nel segno del “buon riciclo“ concludendo il concorso con la ripiantumazione degli alberi in un sito idoneo, in accordo con il settore Giardini del Comune di Sanremo, per regalargli una seconda vita arricchendo la natura che ci circonda.

Anche gli operatori del Mercato Annonario si sono preparati per le feste natalizie, creando un'isola verde al centro del Mercato con tanti alberelli di Natale, acquistati dagli operatori”.

“ Confesercenti – conclude Alessi – ringrazia tuti gli operatori che hanno voluto dare un contributo diretto alla animazione di una via storica, l'Amministrazione Comunale per la collaborazione e il Frantoio Sant'Agata per la disponibilità a sostenere iniziative a favore del piccolo commercio”.





Gli alberi saranno visionabili presso gli esercizi commerciali aderenti:

L'arrotino 2.0 - coltelleria e casalinghi, La bottega del caffè, Haider Store, Mai di Lunedì, Degiovanni Barbara, Vanity Dog, Emporio Apricot, I Ricami di Vera, Fornaio Saraceni f.lliSilvestri & C., Bar la Scaletta, Alimentari Bangladesh di Dhali Amin, Macelleria D'Addino e Samir Mini Market.