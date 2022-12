CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 11 dicembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - 18.30 - 20.30 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L’UOMO SULLA STRADA – ore 17.00 - 19.00 - 21.20 - di Gianluca Mangiasciutti - con Lorenzo Richelmy, Aurora Giovinazzo, Astrid Casali, Elisa Lucarelli, Marit Nissen - Thriller - "Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all'oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l'uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – ore 16.30 - 18.30 - di Don Hall (II), Qui Nguyen - con le voci di Marco Bocci, Francesco Pannofino – Animazione - "La famiglia Clade si dedica da sempre all’esplorazione del mondo e, attualmente, gestisce una fattoria. Un giorno, alla loro porta si presenta la presidente di Avalonia, Callisto Mal, che chiederà loro aiuto. Infatti, una pianta che Searcher Clade aveva scoperto anni prima, ovvero il pando, è in grave pericolo. Esso ha rappresentato una rivoluzione per la popolazione di Avalonia, tanto da cambiare radicalmente l’esistenza di tutti loro. Così, ai Clade non rimarrà altro che mettersi in viaggio verso una nuova avventura. Per salvare Avalonia, però, dovranno superare alcune incomprensioni, che svaniranno nel momento nel quale scopriranno una terra misteriosa popolata da creature fantastiche…”

Voto della critica: ****

- RIUNIONE DI FAMIGLIA – ore 21.00 - di Philippe de Chauveron - con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau - Commedia - "I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno ‘in famiglia’ che si preannuncia movimentato!…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SI, CHEF! – LA BRIGADE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Louis-Julien Petit - con Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo - Commedia - "Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONE PIECE FILM - RED – ore 16.30 - 19.00 - di Goro Taniguchi – Animazione - "La ciurma di Cappello di Paglia, insieme ai pirati dei Sette Mari, sta per partire verso un’isola misteriosa, lì dove si esibirà la celebre cantante Uta. È la prima volta che l’artista si mostrerà al pubblico: nessuno, infatti, l’ha mai vista in volto e la sua identità è sempre rimasta segreta. Il luogo scelto è l’isola di Elegia: tra gli ammiratori di Uta, vi sono anche diversi pirati e degli esponenti della Marina. A quel punto si aggiungeranno i masnadieri di Cappello di Paglia, diretti da Luffy. Pronti ad ammirare l’attesa esibizione, tutti non potranno però immaginare che la voce angelica di Uta celi un segreto che potrebbe stravolgere il mondo. Così, con un colpo di scena dietro l’altro, avranno avvio degli eventi assolutamente inattesi e incredibili…”

Voto della critica: ***

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 19.10 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Marie Kreutzer - con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun - Biografico - "Impaurita dal trascorrere del tempo e dalla prospettiva di essere considerata non più bella come una volta, l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, detta Sissi, non vuole arrendersi all’evidenza e cercare di conservare ancora a lungo l’immagine pubblica che ha costruito pazientemente. Così, inizia a dedicare maggior cura al proprio aspetto fisico e, come prima scelta, deciderà di stringere sempre di più il suo corsetto, un indumento fondamentale del vestiario imperiale. Al di fuori dal palazzo, però, la sua rilevanza politica sta scendendo sempre di più, tanto da essere considerata soltanto una figura ormai superata. A questo punto, mentre appare inascoltata, Sissi lascia Vienna e inizia a viaggiare tra l’Inghilterra e la Baviera, alla ricerca della vitalità che conservava nella sua giovinezza. Ritrovando vecchi amanti e amici che non vede più da tempo, Sissi si sentirà come libera dall’etichetta cui è stata costretta. Prima di tornare in Austria, vuole imporre una sola condizione: evitare di essere dimenticata troppo presto…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- VICINI DI CASA – ore 16.45 - 19.30 - 21.15 - di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni - Commedia - "Roma. Giulio e Federica sono sposati da diverso tempo, ma la loro unione non è più idilliaca come un tempo. Non parlano quasi più di nulla se non per discutere animatamente: la situazione appare sinceramente irrecuperabile. Un giorno, decidono di invitare a cena i nuovi vicini di casa, Salvatore e Laura, che sono estremamente curiosi di conoscere. I due abitano nell’appartamento sopra al loro, e sembrano l’esatto opposto: sono passionali, focosi e affiatati. Dopo aver rotto il ghiaccio a tavola, Giulio e Federica si renderanno conto di invidiare parecchio i nuovi conoscenti i quali, avendo compreso la situazione di stallo che aleggia nella coppia più navigata, faranno una proposta decisamente audace: delle esperienze a quattro, attraverso cui ritrovare l’antica passione…”

Voto della critica: ** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- CHIARA – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 - di Susanna Nicchiarelli - con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani - Biografico - "Assisi, XIII secolo. Chiara ha diciotto anni e decide di scappare di casa in piena notte, con l’intento di raggiungere il suo caro amico Francesco. Quest’ultimo ha abbandonato a sua volta famiglia e ricchezze, per abbracciare una vita di rinuncia, povertà e preghiera, ma che sia dedicata a Gesù Cristo e ai bisognosi. Da quel momento, Chiara entrerà in un monastero, nonostante l’opposizione della sua famiglia. Si voterà alla carità, ma che sia reale, e non soltanto immaginata: per questo, rinuncerà alla clausura imposta per le donne che dedicano la loro esistenza al Signore e deciderà di stare tra la gente, proprio come Francesco. Questo susciterà la reazione dello Stato Pontificio, che già deve comprendere come affrontare le idee profondamente nuove di Francesco e del suo nuovo ordine. Anche Chiara, insieme ad altre giovani sorelle, si ergerà a riferimento per tutte coloro che vogliono servire Dio in maniera illuminata e rinnovata. Sarà l’avvio di una rivoluzione gentile…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- THE WOMAN KING – ore 20.30 - di Gina Prince-Bythewood - con Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega – Drammatico/Azione/Storico - "Africa occidentale, XIX secolo. Le guerriere Agojie sono deputate alla protezione del Regno di Dahomey: la loro abilità è straordinaria, il loro istinto di sopravvivenza assolutamente incredibile. Quando gli invasori europei decideranno di far proprie quelle terre, troveranno l’eccezionale resistenza delle Agojie ad attenderli. Il generale Nanisca viene incaricata di addestrare le nuove combattenti per prepararle a scendere in battaglia contro un nemico che vuole distruggere la loro terra e tutto ciò che hanno creato. Avrà così inizio una guerra che vedrà prevalere soltanto una parte, e le Agojie sono certe sarà la loro…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it