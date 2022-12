Diano Castello: rassegna teatrale "Autunno/Inverno", domani in scena la commedia 'Funny Money'

Domani tornerà "Autunno/Inverno" la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia che terminerà sabato 25 febbraio 2023. Dieci le serate che si svolgeranno presso il Teatro Concordia di Diano Castello con inizio alle ore 21.

Per la quarta serata si esibirà la compagnia "Ramaiolo in Scena" di Imperia con la commedia brillante "Funny Money"di Ray Cooney. Lo spettacolo ha debuttato lo scorso 4 novembre all'Auditorium della Camera di Commercio.



"L'ingresso, consentito secondo le normative vigenti in materia di C19 alla data dei vari spettacoli, è ad offerta. La serata è già sold out ed è possibile mettersi in lista tramite messaggio al 328.3043741 E' vivamente consigliata la prenotazione per le serate successive effettuabile sempre tramite messaggio oppure attraverso la pagina dedicata del sito" - sottolineano gli organizzatori.