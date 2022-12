Atto vandalico alla Croce Rossa di Sanremo: la solidarietà e la vicinanza dell'Ordine dei Medici imperiesi

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Imperia stigmatizza il reiterarsi del vile atto vandalico con il quale ignoti hanno ancora una volta preso di mira una Istituzione che ha come scopo l'assistenza sanitaria e sociale intervenendo in qualsiasi calamità in ogni parte del Mondo, con spirito di Umanità, Imparzialità, Indipendenza nel rispetto dei valori dell'Unità e Universalità.

Il Presidente e l'intero Consiglio intendono quindi esprimere sincera solidarietà e vicinanza al Presidente Avv. Ettore Guazzoni, a tutto il direttivo e ai Volontari della Sezione CRI di Sanremo, auspicando che certi gesti aggressivi, figli di una cultura violenta ed intimidatoria, vengano prontamente repressi e che gli autori degli stessi possano essere presto individuati.