Sanremo: deserta la gara per la gestione dello stadio 'Comunale', ora dovrà essere messo nuovamente a bando

Nessun vuole lo stadio ‘Comunale’ di Sanremo o, quanto meno, nessun ha partecipato al bando promosso nelle scorse settimane da palazzo Bellevue, per la gestione della struttura a costo zero per cinque anni.

La conferma arriva dall’Assessore allo Sport del comune matuziano, Giuseppe Faraldi, che da lunedì si metterà al lavoro con gli uffici per trovare una soluzione al problema. Lo stadio, lo ricordiamo, al momento ospita le parte della Sanremese, formazione biancoazzurra che, militando nel campionato di Serie D, è la massima espressione calcistica provinciale.

Nei mesi scorsi il Comune aveva anche investito molto per la ristrutturazione del complesso sportivo, in particolare della storica tribuna coperta, che era stata chiusa per un periodo.