Il Principato di Monaco non avrà, quest’anno, la pista di pattinaggio. L’annuncio è stato dato dal Ministro di Stato, Pierre Dartout, che ha confermato come l’attuale situazione energetica internazionale consiglia di evitare una spesa eccessiva come quella.

L'ambizione del Principato era di ridurre la spesa elettrica dal 15 al 20% nei tre mesi di funzionamento della pista di pattinaggio e, per questo, è stato deciso di sostituire il giacchio con una pista a rotelle.