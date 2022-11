Sanremo: gli auguri dei Fratelli d'Italia al neo assessore al turismo della Regione Augusto Sartori

FdI Sanremo ed il gruppo consigliare augurano al neo assessore al turismo Augusto Sartori buon lavoro, per l’impegnativo compito che lo attende.



“Il turismo è un tema centrale per la nostra città – spiega Antonino Consiglio -, ma non meno importanti sono le deleghe ai trasporti e lavoro. Nel solco già tracciato dal predecessore Gianni Berrino, e con il supporto della consigliera regionale Russo in cui troverà una preziosa collaboratrice, oltre che dei tanti amministratori locali, Augusto Sartori saprà dare le risposte che il territorio attende.

E lo farà in sinergia coni colleghi assessori delle altre forze della coalizione. Ringraziamo il segretario Gandolfi degli auguri e lo rassicuriamo sul fatto che il nostro partito collabora sempre e con tutti rispettando le competenze di tutti, ed il neo Assessore che il segretario cittadino ha conosciuto bene in passato opererà sicuramente in tal senso”.