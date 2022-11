Elezioni 2023: Fratelli d'Italia in provincia di Imperia frena, "Prima di candidati sindaco serve programma condiviso"

"Prima dei candidati sindaco è necessario avere un programma condiviso se del caso con gli alleati del centrodestra", è il messaggio che accompagna Fratelli d'Italia in questa fase, della delicata partita per le elezioni amministrative 2023 dove tra i vari comuni al voto spiccano senza ombra di dubbio, Imperia e Ventimiglia.

Su possibili alleanze e nomi, il portavoce provinciale del partito, Fabrizio Cravero mette le mani avanti: "Le valutazioni inerenti le elezioni amministrative del 2023 sono attualmente in atto. La linea che Fratelli d’Italia in provincia di Imperia sostiene da sempre e ancor più dal giorno dopo la vittoria delle politiche, è quella che le decisioni saranno condivise e discusse in primis dagli organi provinciali del partito e dopo con gli eventuali alleati del centrodestra”.



"Attualmente, infatti, si sta procedendo tramite interlocuzioni interne, con i responsabili provinciali per tutte le città che andranno al voto, all’analisi dettagliata di tutti gli aspetti che interessano una tornata elettorale e di conseguenza al contesto in cui queste si inseriscono. - aggiunge - Il nostro partito vorrà essere protagonista, determinante e determinato nelle scelte che si intende intraprendere, ma per fare ciò non si può prescindere prima da una attenta disamina delle questioni territoriali; solo successivamente si passerà con l’apertura di tavoli che puntino al confronto con le altre forze politiche".



"Proprio per i principi anzidetti e per il senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che saranno chiamati alle urne, attualmente, nessuna notizia inerente alleanze è frutto della nostra decisione e ancor meno alcun nome è stato proposto; questo verrà comunicato ufficialmente dal partito solo dopo che vi sia una base di concretezza" - conclude Cravero.