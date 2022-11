Sanremo: l'anima di Nico Riccardi rivive nella Jacaranda piantata oggi nella 'campagnetta' di Bussana Vecchia

Bussana Vecchia ricorda Nico Riccardi, morto a soli 38 anni, con una Jacaranda nella 'campagnetta', uno dei luoghi iconici del villaggio.

Questo pomeriggio parenti e amici di Nico si sono ritrovati sul prato per piantare un albero simbolo di vita, un esemplare da lui molto amato per il colore viola dei suoi fiori.

Nico, così, non sarà mai dimenticato.