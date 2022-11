Sanremo: il Comune vuole abbattere le barriere architettoniche al Palafiori, affidato l’incarico a due architetti

Non si ferma la battaglia del Comune di Sanremo contro le barriere architettoniche.

Gli uffici di palazzo Bellevue hanno messo nel mirino il Palafiori con il suo “scarso grado di accessibilità” decretato dal PEBA, il comitato nato proprio per l’individuazione e la progettazione dei lavori propedeutici all’abbattimento degli ostacoli nei luoghi pubblici.

Il Comune ha così conferito l’incarico agli architetti Alice Saviozzi e Valia Galdi che già avevano seguito la progettazione generale dei lavori per l’abbattimento delle barriere in città a seguito delle comunicazioni del PEBA.

Nel documento del Comune di Sanremo si legge che “nel resoconto dell’anno 2021 dell’attività svolta dal comitato, si è rilevato un scarso grado di accessibilità per i servizi presenti al Palafiori: in tale edificio manca sostanzialmente la segnaletica verticale ed adeguati sistemi tecnologici per non vedenti e ipovedenti”.

L’incarico tecnico è quindi il primo passo verso l’inizio dei lavori che renderanno finalmente accessibile il frequentatissimo Palafiori di corso Garibaldi.