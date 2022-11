Novità in vista all'istituto professionale sociosanitario di Sanremo

Riferiscono dall'istituto Ruffini-Aicardi: ”L’interesse che riscuote il corso professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale ci ha fatto pensare ad alcune modifiche, che si possono apportare in base all’autonomia scolastica, per dare ulteriori opportunità alla nostra utenza. La “curvatura sanitaria”, che prevede nel quadro orario la materia Igiene e cultura medico sanitaria già nel biennio, è infatti adatta agli studenti che intendono inserirsi in contesti lavorativi del settore della sanità e assistenza e anche proseguire gli studi con i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, mentre la “curvatura pedagogica”, proposta agli studenti interessanti al settore dell’infanzia, potenzia le Scienze Umane, in particolare Psicologia. Sempre nell’ottica di migliorare l’offerta didattica è presente, nel plesso di Bussana-Valle Armea, un’aula-gesti, dotata di ausili medici professionali per esercitazioni pratiche ed è in fase di definizione l’organizzazione di un ambiente con materiali e attrezzature per il settore dell’infanzia”.