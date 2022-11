Imperia: i ringraziamenti della Confcommercio cittadine per la buona riuscita di Olioliva 2022

"Sono ormai trascorsi alcuni giorni dall’edizione 2022 di Olioliva Imperia, che si è svolta il weekend scorso. È quindi giunto il momento di ringraziare tutti gli attori che hanno collaborato alla grande riuscita delle tante iniziative da noi promosse: le aziende e le attività, i soci e gli sponsor Bistrot & Bottega Isnardi 1908, Fisar e Ais". Ad intervenire stilando un bilancio della manifestazione conclusasi nell'weekend scorso è la Confcommercio imperiese che continua: "Un ringraziamento a tutti gli associati di Federolio Confcommercio, che hanno fornito i prodotti per le degustazioni e l'allestimento dell’esposizione all’interno dello stand della Confcommercio in Calata Cuneo. Un grazie speciale a chi, durante i giorni della manifestazione, ha partecipato e ha animato gli incontri 'Degustiamo Insieme', decantando e spiegando tutte le caratteristiche eccezionali dell’olio extravergine, dell’oliva Taggiasca e dei suoi derivati".

"È quindi doveroso menzionare il presidente provinciale di Federolio Roberto Ranise (Ranise agroalimentare srl - Chiusanico); i consiglieri provinciali Paola Guardone (Guardone Paola - Imperia), Giuseppe GHU (Casa olearia Taggiasca srl – Taggia), Carlo Isnardi (Pietro Isnardi srl - Imperia) e l’associato Giovanni Benza (Benza Giovanni & C. sas - Imperia). Con loro erano presenti i panificatori del gruppo Assipan Confcommercio. Grazie al presidente provinciale Luigi Giuliani (Panificio La Baguette dal 1968 – Ospedaletti) e ai consiglieri provinciali Luca Blengini (Panificio Blengini – Imperia) e Giorgio Testero (Panificio Fratelli Testero - Diano Marina, San Bartolomeo). Un ringraziamento va anche a tutti gli associati di Assipan per aver fornito le loro buonissime specialità da offrire ai passanti e far degustare nello stand".

"Una menzione speciale per tutti i commercianti e tutte le attività che hanno partecipato al concorso vetrine. Grazie a loro Imperia era bellissima, addobbata a tema. Lo spirito di collaborazione all’interno della rete commerciale imperiese è unico e si vede in queste occasioni. Un grazie anche a Ivano Brunengo (Fisar) e Giovanni Revello (AIS) e al vicesindaco Giuseppe Fossati, per aver preso parte alla giuria della gara dei cocktail. E qui è d’obbligo menzionare e ringraziare tutti i partecipanti alla nostra iniziativa 'I protagonisti del gusto':

I BAR

Caffè Cicò

Surf

Newcaffèdelporto

Bar Il Leudo

Bottega e Bistrot Isnardi 1908

A Cuvea du Baffo

Relax Cafe

Il Consorzio del Principe Alessandro Veglio

Bar Europa

Caffe Pepito

Santa Barbara Caffè Vergnano

I RISTORANTI

Trattoria dalla Etta

Il Bistrot del Tempo Perduto

Portego de Ma

Matamà

Il Melograno

Trattoria Bugamatta

U Papa La Locanda

Ristorante Pane e Vino

Ristorante Chez Braccioforte

Gusto’

Osteria Didù

Pressafuoco

Santa Fe braceria pizzeria

Hostaria Besugo

Enoteca Grappolo Imperia

Dalla Padella alla Brace

Enoteca Di Porta Martina

La Piazzetta di Borgo Marina

LE PANETTERIE E LE PASTICCERIE

Piccardo Imperia Oneglia

Panificio Blengini

Caffetteria Pasticceria Brasil

Il Bastione di Imperia

Pasticceria Dolce Passione

L'altra Panetteria

Antiche Dolcezze

Mou Pasticceria

Pasticceria Angelo di Mareri Federico

Infine, un ringraziamento al Circolo Parasio per aver organizzato l’ormai tradizionale ‘Giraparasio’ portando alla scoperta del centro storico di Porto Maurizio i tanti visitatori giunti a Imperia per la Festa dell’Olio Nuovo. E un grazie a Silvio Brigliano (B&B srl - Sanremo) e Stefano Minasso (New Imperia Fiorita - Imperia) per l’allestimento floreale all’interno del nostro stand".

Sottolinea il presidente cittadino di Confcommercio Imperia Marco Gorlero: “Confcommercio è una grande squadra e una grande famiglia. Il successo che abbiamo avuto a Olioliva lo dimostra. Per i tre giorni della manifestazione il nostro stand è sempre stato colmo di persone. Grazie alle attività e agli associati che ci hanno aiutato e grazie a chi, lo scorso weekend, è passato a trovarci”.