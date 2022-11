Da Sanremo a Imperia ecco i tre negozi vincitori del concorso “La Vetrina in Rosa” di LILT (video)

Tante le attività commerciali che quest'anno hanno partecipato al Concorso LILT di Imperia-Sanremo “La Vetrina in Rosa”, giunto alla sua terza edizione. Evento importante tra quelli inseriti nella Campagna “LILT for Women 2022” che ha come obiettivo ricordare alla cittadinanza la diagnosi precoce come primo strumento per combattere la neoplasia più diffusa tra le donne.

Numerosi gli scatti di suggestive vetrine colorati con la nuance del nastro simbolo di prevenzione del tumore al seno.

“A ciascuno di loro il nostro grazie più sentito, per avere saputo rappresentare una tematica così intensa con delicatezza e immaginazione, dando vita a piccoli capolavori - dichiarano dalla LILT - alla Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, che hanno fatto parte della Giuria, la nostra più profonda gratitudine per essere stati preziosi collaboratori diffondendo il Concorso fra i propri associati e operando, insieme a noi, nel creare un filo rosa che ha percorso strade e piazze di tutta la nostra provincia”.

Le vetrine vincitrici sono quelle di: Sanremo Festa in via Roma a Sanremo, Serve Vous in sia Amendola a Imperia e Cattelan in corso Matuzia a Sanremo.

L'intervista al presidente LILT Sanremo Claudio Battaglia