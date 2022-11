Ravioli di borragine in salsa di noci con 'Pasta Fresca Morena' nel weekend di Olioliva a Imperia

Sabato scorso, nel corso di uno Show Cooking, i rappresentanti di Pasta Fresca Morena, Ramon e Martin Bruno hanno allietato gli ospiti, preparando in tempo reale i ravioli di borragine in salsa di noci, prodotto inserito nella lista delle specialità del pastificio.

"Possiamo ritenerci soddisfatti - racconta Ramon Bruno - perché di fronte a noi avevamo un pubblico molto attento oltre ad una location lato mare del porto vecchio di Imperia molto visibile. La collaborazione dei ragazzi dell'istituto alberghiero di Taggia è stata fondamentale per la buona riuscita. Un ringraziamento speciale va a Confartigianato Imperia per lo spazio che ci ha dedicato e per l'ospitalità".