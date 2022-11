Ceriana: grande successo per il ritorno delle cene di beneficenza dell'associazione 'Martini Humanitaire' (Foto)

E’ stato un ritorno col ‘botto’ per le cene di beneficenza dell'associazione ‘Martini Humanitaire’, per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea.

Nelle scorse settimane, nel corso del suo recente soggiorno in Africa, Daniele Martini ha potuto consegnare un importo tale da consentire l'iscrizione e l'acquisto del materiale scolastico per i bambini e i ragazzi dell'orfanotrofio.

Come in passato (e dopo la pandemia), Daniele Martini e i volontari che lo coadiuvano, hanno organizzato sabato scorso una cena nei locali di ‘sotto piazza’, alla quale hanno risposto circa 100 persone. Un grande successo culinario ma, soprattutto, sul piano della beneficienza.

Un modo per trascorrere una serata diversa, mangiando bene e aiutando chi sta meglio di noi. Un’esperienza, quella di sabato scorso, che si ripeterà anche nelle prossime settimane.