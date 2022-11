Quali pericoli si celano dietro le auto elettriche? Cna Imperia e Fortec in prima linea per la formazione di soccorritori e meccanici (interviste)

L’auto elettrica è una realtà sempre più presente sulle nostre strade, ma la sua diffusione non è stata seguita da una altrettanta preparazione sia sul piano delle infrastrutture che su quello della sicurezza. E così si corre il rischio di non sapere come approcciare un’auto elettrica (o ibrida) in fiamme, incidentata o con gravi danni. Il rischio di scariche è alto e le conseguenze possono essere tragiche.

Per questo Cna Imperia si è avvalsa della Fortec, azienda di formazione e forniture tecnologiche operante nel settore automotive, per allestire corsi gratuiti allo scopo di informare forze dell’ordine, soccorritori e lavoratori nel mondo della meccanica sui rischi e sulle modalità di approccio all’auto elettrica. Schemi e procedure nuove e che dovranno essere diffuse capillarmente onde evitare spiacevoli (e potenzialmente gravi) conseguenze. Ne abbiamo parlato con Fiorenzo Tirotta, titolare della Fortec, e con Fabrizio Scarpiello, formatore dell’azienda.

Le interviste

“La mobilità ibrida ed elettrica rappresenta oggi una realtà sempre più diffusa, un mercato in continua espansione che può rappresentare una buona opportunità di lavoro per le nostre imprese del settore autoriparazione - aggiunge Luciano Vazzano di Cna Imperia - le continue innovazioni tecnologiche e normative ci obbligano però ad elevare le competenze di chi opera quotidianamente su questi mezzi al fine di garantire la sicurezza nel lavoro svolto”.

“CNA Imperia, oltre alla rappresentanza sindacale, è particolarmente attiva nella formazione alle imprese, è molto sensibile e consapevole dell’importante ruolo che ha nell’informare tutti in generale sui potenziali pericoli e sulle misure più adatte per prevenire gli infortuni professionali e i rischi per la salute e, in particolare, in questo caso a chi interviene sui sistemi ad alta tensione di veicoli ibridi ed elettrici” - conclude Vazzano - visto l'interesse degli importanti argomenti trattati e il limitato tempo a disposizione per poter rispondere a tutti i quesiti da parte dei partecipanti i corsi proseguiranno”.