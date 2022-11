Sanremo: super incassi anche a ottobre per il Casinò che a dicembre potrebbe avvicinarsi ai numeri del 2019

Il Casinò di Sanremo si avvia verso un vero e proprio record di incassi per il 2022, ovviamente se rapportati al difficile periodo che stiamo vivendo, a pochi mesi dalla fine della pandemia e con la guerra in Ucraina che sta mettendo in apprensione l’intera economia mondiale.

Dopo un’estate scoppiettante, che ha seguito mesi di inizio anno comunque positivi, anche ottobre si è chiuso con il ‘botto’. Diversi i fattori favorevoli che hanno portato l’azzardo matuziano a incassare 4 milioni e 286mila euro, con un incremento del 60,93% rispetto allo stesso mese del 2021. Tra questi il bel tempo che ha invogliato tanti giocatori e appassionati a trascorrere qualche giorno di vacanza a Sanremo, ma hanno influito anche diverse manifestazioni ed eventi turistici, che hanno arricchito l’ottobre della città dei fiori. Il tutto senza dimenticare il ponte di ‘Ognissanti’ che, solo nella giornata di ieri, ha garantito ben 200mila euro di incassi alle Slot machine, come sempre le regine del Casinò.

Il totale progressivo degli incassi nei primi mesi dell’anno porta a 36 milioni e 111mila euro, già al di sopra dei 32/34 milioni prospettato a gennaio. Un dato che, con un pizzico di fortuna e magari con qualche notizia positiva nei prossimi giorni sul mercato economico, potrebbe avvicinare la casa da gioco a quei 45 milioni che furono il record del 2019, ultimo anno prima della pandemia. Consentendo gli scongiuri, ma ripetendo a dicembre gli incassi del mese appena terminato e con un introito normale a novembre, si potrebbe arrivare a 42/43 milioni, che 10 mesi fa sembravano una chimera.

Nel dettaglio gli incassi di ottobre sono, come detto, scoppiettanti: la Roulette francese ha infatti incassato 203mila euro, il 42,55% in più dello stesso mese del 2021 mentre i giochi americani hanno raggiunto 562mila con il 662% in più di un anno fa (Black Jack 175mila ovvero +180%, Fair Roulette 253mila e +838%, Punto Banco Mini 134mila e +953%).

Nei primi 10 mesi dell’anno i giochi francesi chiudono a 1 milione e 949mila euro con il segno più pari al 57,7% mentre quelli americani a 3 milioni e 368mila con +270%.

Sul fronte Poker tutti dati positivi per un totale di 125mila euro di incassi pari al 152% più rispetto a ottobre 2021 ma ben 2 milioni de 28 mila nel progressivo annuale, ovvero il 167% in più dell’anno scorso.

Capitolo a parte come sempre le Slot Machine, che hanno incassato ben 3 milioni e 394mila euro per un aumento del 41% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Con un progressivo pari a 28 milioni e 764mila e il 103% in più dei primi 10 mesi del 2021.

Anche le presenze non sono da sottovalutare con 9.805 ai giochi tradizionali e 3.513 alle slot che, per ottobre vede un totale 13.318 ovvero il 51% dello stesso periodo 2021. Il progressivo delle presenze, nei primi 10 mesi dell’anno, porta a 148.456, ovvero il 119% in più di quello precedente. Bene anche le mance, che vedono un calo solo alla Roulette francese ma che, nel complesso aumentano del 52% a ottobre e, nel conto complessivo dei primi 10 mesi del 96%.

Soddisfazione è stata espressa dal Cda della casa da gioco matuziana, che ha evidenziato una più fruttuosa organizzazione dei giochi e l’impegno di tutti i dipendenti senza dimenticare qualche manifestazione indovinata, organizzata in città e anche quelle all’interno della casa gioco. Come nel mese scorso c’è preoccupazione per il ‘caro bollette’. Gli altri incassi servono ad affrontare i maggiori costi energetici a cui il Casinò non può rinunciare, come ad esempio l’illuminazione sotto Natale e fino al Festival.