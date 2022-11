Sanremo: nel progetto per l’utilizzo delle aree marittime una zona per il ripopolamento ittico, itinerari per l’immersione e l’eliporto di Capo Verde

Sanremo avrà aree marittime dedicate al ripopolamento, itinerari per l’immersione subacquea e una zona adibita a eliporto. È quanto emerge dal documento con il quale il Comune di Sanremo sta approvando il progetto per l’utilizzo delle aree demaniali marittime come da prescrizioni della Regione Liguria.

La pratica è passata al vaglio della prima commissione consiliare che l’ha approvata all’unanimità. Ora la parola passa al consiglio comunale. “In questo modo ci allineiamo alle prescrizioni della Regione - ha commentato l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - gli spazi prima erano presenti in maniera generica mentre ora dobbiamo andare a identificarli”.

Per quanto riguarda l’elisuperficie la zona individuata sarà quella di Capo Verde; una volta approvato il documento si procederà con la progettazione.