'Sono qui per amare la vita!', Guglielmi: "Vallebona investe sulla persona con un percorso di training & group coaching"

"Sono qui per amare la vita! Il viaggio della vita: nascita, rinascita e morte" è il tema del percorso di training & group coaching che prenderà il via domenica. Gli incontri saranno esperienziali, in un clima di gioco e condivisione con attività in coppie e gruppo e camminate contemplative allo scopo di aprire spazio e creare integrazione dentro di sé. Investire su sé stessi, sviluppare le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti sono tematiche che l’Amministrazione comunale di Vallebona, sin dal mandato precedente, ha scelto di approfondire avvalendosi del contributo professionale della dottoressa Raffaella Rognoni, professional coach PCC ICF, formatrice senior, consulente HR e "imprenditrice di gentilezza", che ha tenuto in paese, dal 2015, dei percorsi formativi aperti al pubblico.

Gli appuntamenti si appoggiano sulla presenza costante del sindaco di Vallebona e del suo vice sindaco, proprio a significare l’importanza e la motivazione con la quale l’Amministrazione comunale crede in questa tipologia di percorsi ove la persona assume un ruolo centrale e la cui esperienza viene condivisa con gli altri. “E’ da un incontro avvenuto nel 2009, come spesso avviene, che prende il via un meraviglioso percorso di crescita, sviluppo, coesione e trasformazione. Infatti in quell’anno conosco la dottoressa Raffaella Rognoni, professional coach PCC ICF, formatrice senior, consulente HR e 'imprenditrice di gentilezza'. Inizio a frequentare i suoi corsi e al mio secondo mandato decido di voler lasciare un po’ questa impronta e questa esperienza che ho fatto personalmente e quindi nel 2015 parte la prima sessione di training & group coaching ideata proprio dalla dottoressa Rognoni" - fa sapere il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - “Siamo partiti con una tematica 'Essere Luna e Sole: le energie del mondo', il percorso si è poi sviluppato ed aperto via via ad altri contenuti: ‘Il valore di valere‘, ‘Potere in azione‘ , ‘Libera il pensiero da giudizio e pregiudizio', 'Vivere nel ritmo: il ritmo della vita‘ , ‘Essere spazio vuoto … per vivere la vita pienamente’. È stato un percorso di consapevolezza del valore del femminile e del maschile. Dopo di che negli anni successivi sono partiti, ogni anno, una serie di percorsi diversi ed è grazie anche alla figura del vicesindaco Ingrid Marchot che ha preso forma questo progetto nel quale credo tantissimo. Siamo probabilmente una delle pochissime amministrazioni che hanno il piacere di occuparsi di investire sulla persona per cercare di migliorare e avere sicuramente un futuro migliore di quello che stiamo vivendo. Investire sulla persona con questi metodi e corsi, con una persona che è anche ambasciatrice della gentilezza, è fondamentale per cercare di migliorare il mondo attraverso noi”.

Il laboratorio prevede esercizi ed attività di coppia e di gruppo e l’obiettivo è quello di aprirsi al meraviglioso viaggio della vita nelle sue tappe essenziali: nascita e morte nella dimensione personale, relazionale ed essenziale. Gli incontri aperti a tutti, avranno cadenza quindicinale e si svolgeranno da ottobre a marzo 2023 in giorni e orari diversi all’aperto, possibilmente in presenza, con possibili incontri via zoom. Saranno diversi gli argomenti che verranno trattati: i livelli della vita nella nascita e morte; integrazione delle parti; nascita, vita e morte; il mistero della vita; nascere e rinascere: dal buio alla luce; prepararsi alla morte; vivere pienamente; le emozioni e le credenze; salute e malattia; aspirazione anziché pressione; contemplazione; energia vitale e d’intuizione; emozioni nelle relazioni; la linea del tempo; essere sistema e nel sistema; spiritualità e realtà.

Il primo incontro è previsto domenica alle 10 alla spiaggia di Camporosso Mare, in via Dante Alighieri nei pressi dell’oasi del Nervia e il Bar del Sole. La prima mezz’ora sarà dedicata alla presentazione del percorso e successivamente si entrerà nella fase esperienziale vera e propria. “Gli incontri saranno otto e ci condurranno alla primavera del nuovo anno” - aggiunge il vicesindaco Ingrid Marchot - “Sono entusiasta, non vedo l’ora di iniziare il 23 ottobre. Ogni anno questi percorsi portano dietro una vera e propria magia perché poi si forma un bel gruppo ed è proprio grazie al gruppo che il percorso prende corpo perché ognuno dei partecipanti dà un grande contributo con la sua esperienza e attraverso gli esercizi che Raffaella ci propone. Nel succedersi degli anni i partecipanti che hanno preso parte attivamente agli incontri, sono riusciti a formare infatti un gruppo ben strutturato pronto a proseguire nelle nuove iniziative e ad accogliere nuove persone che si sono aggiunte nel corso delle sessioni. Desidero ringraziare l’Amministrazione e il sindaco Roberta Guglielmi che danno questa opportunità a tutti”.

Per informazioni si prega inviare mail a ingridmarchot@yahoo.it o via WhatsApp al numero 3476094033.