Sanremo: anche il Sindaco Biancheri al flash mob a sostegno delle donne iraniane per combattere la repressione e riconquistare la libertà

Parteciperà anche il sindaco Alberto Biancheri al flash mob organizzato dal centro ISV (Insieme Senza Violenza) e dalle associazioni di volontariato per manifestare la vicinanza alla lotta delle donne iraniane per combattere la repressione e riconquistare la libertà.

L’appuntamento è lunedì 24 ottobre, alle 10, in piazza Colombo. Presenti anche l'ambasciatrice UNICEF Alessia Cotta Ramusino e una delegazione di donne iraniane residenti a Genova.

“Partecipare a questo flash mob – dichiara il primo cittadino – è il nostro modo per ricordare la ventiduenne Mahsa Amini, uccisa brutalmente dopo l’arresto da parte della polizia morale perché non portava correttamente il velo, e per dimostrare vicinanza alle donne iraniane che non si stancano di manifestare nel loro Paese, malgrado la dura repressione da parte del regime. Sanremo vuole contribuire a diffondere, quanto più ampiamente possibile, un messaggio di solidarietà nei confronti di chi combatte per difendere le libertà individuali e di espressione, nonché la parità di genere”.

L’evento ha il sostegno del Comune di Sanremo.



(l'intera locandina in basso)