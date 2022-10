Imperia: #guardaorailtuofuturo, convegno-evento per presentare la rinnovata offerta formativa dell’Istituto Ruffini

Dal 24 al 28 ottobre torna all’Istituto Ruffini di Imperia la terza edizione del convegno-evento #guardaorailtuofuturo voluto dal Dirigente Luca Ronco per presentare la rinnovata offerta formativa al Territorio.

"Il convegno - si spiega nel comunicato - ideato e organizzato dalla Prof. Drago propone per questa edizione, oltre agli incontri con gli ospiti istituzionali del territorio, una vera competizione tra gli studenti che in squadra si sfideranno per ideare il miglior progetto per Imperia, in termini di innovazione e fattibilità. Saranno aiutati nello sviluppo della progettualità da Testimonial, giovani imprenditori votati a iniziative nuove e sostenibili. L’impianto pedagogico fa riferimento alle nuove avanguardie educative come la Challenge Based Learning e il Problem Based Learning sì sceglie di imparare sotto la forte spinta motivazionale della challenge, oltre il contesto della classe in nuovi ambienti di apprendimento, come cita il sottotitolo del convegno.

Un convegno complesso che ha coinvolto i referenti di corso Enrico Zelioli per Agro, Marco Oreggia per il Sia, Mattia Rebaudo per il CAT, Daniela Tallone per la RIM, Monica Tumini per lo Sportivo, i docenti dell’istituto professori Gollo, Carassale e Nicla Tallone, l’animatore digitale Sabina Sposato e tutto lo staff di Dirigenza, impegnando anche gli impiegati di tutti gli uffici amministrativi e il personale ATA".

“Credo convintamente negli ITS come fonte di offerta formativa specialistica e mi congratulo in particolare con l’Istituto di Istruzione Superiore Ruffini di Imperia – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra, Marketing e Promozione Territoriale Alessandro Piana – sempre rispondente alle nuove esigenze del mondo del lavoro e alle più dinamiche modalità di apprendimento, quali il problem-based learning e l’operatività in aziende primarie del territorio. Il sostegno di Regione Liguria e delle istituzioni nel fare rete è evidente e non potrebbe essere altrimenti: supportare la formazione professionale con avanguardie educative significa dare attenzione ai giovani, sfiorare la totalità degli occupati una volta raggiunta la qualifica e imprimere quella innovazione aziendale così fondamentale per l’evolversi del nostro tessuto imprenditoriale e produttivo. Nell’augurare buon lavoro e ringraziare tutto il personale docente ricordo che questa terza edizione di #guardaorailtuofuturo con i moduli di #oltrelaclasse non si esaurisce nelle giornate dal 24 al 28 ottobre: l’intenzione di svilupparla durante l’anno, utile anche in relazione all’Esame di Stato degli studenti, fa capire quanto sia profondo e continuativo il lavoro svolto, per prepararsi anche alle sfide di domani”.

“Il sistema degli Istituti di Istruzione Superiore in Liguria negli ultimi mesi si è rafforzato, grazie al lavoro svolto dalla Regione Liguria e dalle Istituzioni – continua Piana – ed eventi come questo, al Ruffini di Imperia, partecipati e svolti con entusiasmo, lo dimostrano. La formula adottata di lavoro di gruppo proiettato alla reale operatività con simulazioni, la presenza di imprenditori o esponenti delle Istituzioni e delle diverse categorie professionali ha evidenziato come il partenariato pubblico-privato sia fondamentale nella messa in rete dell’offerta di professionalità altamente qualificate con il mondo del lavoro. L’auspicio è quello di continuare con determinazione su questa strada, infatti stiamo già ragionando su altre possibili aperture per proseguire a sostenere il territorio e le nostre eccellenze”.

ATTIVITA’

Lunedi 24: AGRO

· Intervento in presenza del Vicepresidente di Giunta Regione Liguria Alessandro Piana ( vedi allegato comunicazione ufficiale ufficio stampa regione Liguria)

· Intervento in presenza del presidente nazionale collegio periti agrari Mario Braga

· Intervento dei Testimonial Leonardo Papone della Diemme Fiori e Federico Guadalupi della Biodiversamente

· Consegna agli studenti del Progetto da realizzare per la Challenge

· Intervento in presenza del Direttore USR Antimio Ponticiello e del Direttore USP Luca Maria Lenti . Presenti Ds Blanco e Ds Pramaggiore

Martedì 25: CAT Geometri

· Intervento in presenza del presidente del consiglio nazionale Maurizio Savoncelli

· Intervento in presenza dei Testimonial Valeria Cannazzaro, Matilde Melizza, Alessia Capelli

· Consegna agli studenti del progetto da realizzare per la Challenge

Mercoledì 26:

· Intervento a distanza del Vicepresidente di Giunta Regione Liguria Alessandro Piana ( vedi allegato comunicazione ufficiale ufficio stampa regione Liguria)

· Intervento in presenza dell’Assessore alla Cultura Marcella Roggero

· Intervento in presenza Sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia

· Intervento in presenza Direttrice Gestionale Museo Egizio Samanta Isaia

· Intervento in presenza Referente Didattica e Formazione Museo Egizio Sylvia Mazzoccoli

· Consegna agli studenti del progetto da realizzare per la Challenge

· Video saluto dell’agenzia Regionale per la promozione Turistica in Liguria

Giovedì 27:

· Intervento in presenza del Sindaco di Imperia Onorevole Claudio Scajola

· Intervento in presenza dell’ Assessore Regionale Marco Scajola

· Intervento in presenza dell’Assessore allo Sport Simone vassallo

· Intervento in presenza del Direttore Confindustria Paolo della Pietra e di Saul Convalle referente innovazione e tecnologia

· Intervento in presenza Roberto Gandolfo della FLYLILLO

· Consegna agli studenti del Progetto da realizzare per la challenge

· Intervento in presenza Riccardo Piatti Business Development Manager Pietro Barbera e Direttore sportivo Andrea Volpini

Venerdì 28:

· Intervento a distanza del Vicepresidente di Giunta Regione Liguria Alessandro Piana ( vedi allegato comunicazione ufficiale ufficio stampa regione liguria)

· Insediamento della Giuria composta dal Dottor Ezio Andreta, dal Vicesindaco Giuseppe Fossati, dall’Assessore Gianmarco Oneglio e da Alessio Tondo di 360Liguria

· Presentazione di TUTTI i Progetti da parte degli studenti

· Ritiro della Giuria per deliberare il vincitore

· Premiazione degli studenti del progetto E-twinning 2022 vincitore certificazione di qualità nazionale e internazionale “Wohin soll die Reise gehen? Dove vuoi viaggiare”

· Premiazione del progetto vincente della Prima Challenge Based Learnig dell’Evento #GUARDAORAILTUOFUTURO

Il BUFFET sarà organizzato dall’IIS Ruffini Aicardi di Arma di Taggia Preside Maria Grazia Blanco