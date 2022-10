Nuova avventura a Lucca Comics per il disegnatore sanremese Larry Camarda che venerdì 28 e sabato 29 sarà allo stand “Venere Comics and Art” al padiglione Garibaldi con tavole originali e tanto altro.

Inoltre Camarda sarà coinvolto con le sue opere in alcune iniziative editoriali in occasione dei 60 anni di Diabolik, tutte presentate in anteprima durante la kermesse fumettistica.