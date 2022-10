Al Casinò di Sanremo tour operator da tutta Europa per la presentazione del primo workshop dedicato all’outdoor (video)

Prende il via oggi il primo workshop dedicato interamente all’outdoor, evento ospitato a Sanremo ma che vede protagonista l’intero Ponente dall’entroterra al mare.



Una tre giorni di lavori e di escursioni, visite sul territorio per conoscere, assaggiare, vivere una destinazione turistica sempre più amata dai turisti europei e che, quindi, necessita della giusta promozione internazionale.

Una novità assoluta per la nostra provincia e un’occasione da non perdere per lo sviluppo di un semento turistico in forte crescita, di ampia disponibilità e che si sposa perfettamente con il territorio.

All’evento, oltre agli addetti ai lavori italiani e stranieri, hanno preso parte anche i rappresentanti politici del territorio, dei Comuni e delle associazioni di categoria.

Le interviste