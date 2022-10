Imperia: Marco Damele e la Cipolla egiziana a Natura e Benessere

Nell’ambito del ricco programma di “Natura & Benessere” in corso di svolgimento a Imperia organizzato dal Comitato Porto Maurizio domani sabato 22 alle 18.15 presso la tensostruttura in Piazza Fratelli Serra è prevista la presentazione dei libri di Marco Damele dedicati alla Cipolla egiziana.



La cipolla egiziana è un ibrido relativamente recente (nato attraverso un incrocio naturale tra due specie differenti di Allium intorno al 1400) proveniente dall'Asia centrale, dall'Asia occidentale e dal subcontinente indiano. Raramente i nomi che l'uomo ha dato alle piante rappresentano il luogo di origine, più spesso descrivono le particolarità alimentari, il luogo di coltivazione o di passaggio, indicando un qualcosa diverso da altre piante. Il nome "egiziana" non è riferito all'Egitto, ma alle popolazioni nomadi (Rom, Gitani) che dall' Asia l'hanno portata in Europa. È anche chiamata cipolla che cammina, albero della cipolla, cipolla multilivello, cipolla invernale, cipolla ligure. Una caratteristica fondamentale della pianta è che essendo un ibrido sterile non produce semi ma direttamente propaguli vegetativi primaverili (Bulbilli aerei).

Nella cipolla egiziana è nascosta la salute del mondo. Questo antico bulbo è apprezzato da secoli per il suo valore nutritivo e per le proprietà medicinali. Il valore nutritivo è legato alla presenza di sali minerali e di una rilevante quantità di vitamine, soprattutto la C. Sono presenti in buona quantità il calcio e il fosforo, ma anche iodio e fluoro. Avendo poi una percentuale di zolfo bassissima è altamente digeribile anche se consumata a crudo. La cipolla fornisce poi un certo apporto energetico dovuto alla presenza di glucidi. La caratteristica di essere perenne consente la presenza di cipolle sulle nostre tavole tutto l'anno. Molte le proprietà terapeutiche: a quella diuretica si aggiungono quelle disinfettanti, digestive e antibatteriche, che vengono esaltate con il consumo crudo o in particolare preparazioni come infusi, tinture o creme...

La Cipolla Egiziana è stata reintrodotta a Camporosso dal 2013 e dal 2015 è entrata a far parte dell'Arca del Gusto di Slow Food. I prodotti tradizionali, le razze locali, i saperi raccolti nell'Arca del Gusto appartengono alle comunità che li hanno preservati nel tempo. Sono stati rintracciati e descritti grazie all'impegno della rete che Slow Food ha sviluppato in tutto il mondo con l'obiettivo di conservare e diffonderne la conoscenza.

Ecco il programma completo della manifestazione:

VENERDÌ 21 OTTOBRE:

h. 10,00: “Un mare.... di plastica!” laboratorio di Educazione Ambientale in collaborazione con il CEA (centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia), l'Associazione Delfini del Ponente (logo da internet), APS e le scuole aderenti al progetto Bandiera Verde. Interventi di Elena Fontanesi - biologa marina e vicepresidente Ass. Delfini del Ponente.

h. 17,30 Danze Etniche & Country di Giusiana a cura della Scuola di danza New Movanimart

h. 18,30 Emilio Oriana: “Benessere psicofisico attraverso le energie sottili”

SABATO 22 OTTOBRE:

h. 11,00 Susanna Manuele (Divulgatrice ambientale): ”Praterie sommerse - i boschi del mare”

h. 16,30 Claudio Porchia presenta LIBERESO: “Diario di un giardiniere anarchico”

Ed. Pentagora

h. 17,15 RENATA CANTAMESSA: “Cappuccetto Green” La sostenibilità dalla favola alla tavola con Fata Zucchina

h. 18,15 Marco Damele: “La Cipolla egiziana” Ed. Zem

DOMENICA 23 OTTOBRE

h.10,00 Mario Martini, Francesca Barisone e Rolando Franchi – micologi – Gruppo Micologico IM: “Il fantastico mondo dei funghi” e “Funghi buoni e cattivi a confronto” h. 16,00 Natalino Trincheri – Naturalista – presenta: “Usi estemporanei delle piante e delle erbe del nostro territorio”

dalle h. 16,30 in via xx settembre Concerto con Francesca Pilade e i Sinafè

h. 17,00 VALERIO ROSSI ALBERTINI (Fisico e scienziato): “Un pianeta abitabile” come salvare il mondo cambiando il nostro modo di vivere. Ed. Longanesi dialoga con l'autore Giulio Geluardi

Le conferenze e gli incontri si svolgeranno presso la Tensostruttura CEA di piazza Fratelli Serra

Area Mercato coperto: Mostra del Fungo ed Erbe officinali - Gruppo micologico IM – Operatori gastronomici, Bar e Ristoranti in centro città nei 3 giorni proporranno specialità naturalistiche e Menù dedicati alla natura e al benessere

“Il tema di questo anno – spiega il presidente del Comitato Porto Maurizio, Luciangela Aimo - è dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, avrà in programma momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento richiamando l'accordo internazionale di Parigi con incontri a tema e mostra mercato in centro città. La proposta è tesa a vivacizzare il centro di Porto Maurizio rivolgendosi a un vasto pubblico di appassionati del vivere all'aria aperta e della cura del verde in un momento di grande difficoltà che ci porta alla ricerca di nuovi stili di vita con ritorno alla terra e alla natura. Una proposta con positiva ricaduta di immagine sulla città con il suo retroterra, le colture dell’olivo, gli agrumeti, gli spazi orto botanici, chiave di lettura originale di un territorio che sta profondamente cambiando. Gli espositori coinvolti, prioritariamente aziende della Riviera, propongono una vasta gamma di piante, fiori da collezione, varietà aromatiche e floreali con prodotti artigianali (farine, vini naturali, birre artigianali, fiori da bere, cosmesi naturale, radiestesia, cristalloterapia) che richiamano il mondo del verde e della natura. Una visione innovativa che pur mantenendo la peculiarità di un evento su strada, offre spunti di riflessione sui nuovi stili di vita in difesa della salute e del benessere fisico”.