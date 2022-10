Nasce anche a Imperia il movimento legato ad Azione e Italia Viva: ieri un evento conviviale dei promotori

"Mentre a Roma, tra mugugni, tradimenti e rancori da soap opera si sta formando quel governo che dovrebbe pilotare il nostro povero Paese fuori dal pantano di una crisi (di cui purtroppo pochi riescono a immaginare la spaventosa gravità), c'è qualcuno che, per nostra buona sorte, sta lavorando con serietà attorno a un disegno politico nuovo e lo fa con un afflato del tutto originale".

Intervengono in questo modo gli elettori imperiesi di Italia Viva e di Azione hanno organizzato ieri un evento conviviale con il quale si è certificata la nascita di una nuova realtà politica locale, che ha origine dalla positiva esperienza della lista Azione-Italia Viva-Calenda alle Elezioni Politiche. "I risultati elettorali delle ultime consultazioni nazionali - evidenziano - sono stati soddisfacenti e potrebbero anche essere definiti ottimi in considerazione del pochissimo tempo di incubazione delle idee. Questo racconta abbastanza bene della validità dei principi ispiratori e, quindi, del perché ieri sera diverse decine di cittadini imperiesi, insieme alla candidata alla Camera Desiree Negri e ai coordinatori provinciali di Italia Viva e Azione, hanno ufficialmente dato il via al Progetto".

Quali sono gli obiettivi? "Sono quelli che dovrebbero essere comuni a tutti i gruppi politici (ma troppo spesso non lo sono): creare i presupposti per rendere migliore la vita della gente. Questa non è una circostanza importante, è l'unica cosa che conta!"