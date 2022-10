Bordighera è in lutto per la scomparsa di Maria Teresa Alborno, moglie dell’architetto e partigiano Mario.

Lascia i tre figli Pietra e Marco Filippo, che lavorano nello storico studio di Architettura, fondata dal padre, in piazza della Stazione, e Simona, che per anni ha gestito l’albergo Centro in piazza della Stazione e ha scritto un bel libro su Monet.